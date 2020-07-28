شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي (بقيادة المشير حفتر)، اللواء أحمد المسماري تركيا بتهريب السلاح إلى ليبيا بواسطة السفن التجارية، وبإرسالها المزيد من المرتزقة.

وذكر المسماري في تصريح تلفزيوني أن “تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة، كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية”، مضيفا أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار القائم الآن في ليبيا لتنفيذ أغراضها.

وقال المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر إن الشرط الأول لوقف إطلاق النار هو “خروج تركيا بشكل كامل من ليبيا”، لافتا إلى أن تركيا “تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية”.

وأفاد المسماري بأن الجيش الليبي قام بتدعيم محاور القتال غرب سرت، كما قام بتعزيز القوات المنتشرة في سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي. RT المادة السابقة تعليق شديد اللهجة من “حماس” على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة المقالة القادمة أسعارالعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء الموافق28يوليو2020م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي بقيادة حفتر يضع شرطا جديدا لوقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.