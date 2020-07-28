شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت حركة “حماس” في فلسطين، بيانا، علقت فيه على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت الأراضي السورية واللبنانية.
وأكدت الحركة، في بيانها، “دعمها الكامل لحق لبنان وسوريا والمقاومة في التصدي لهذه الاعتداءات والرد عليها، فالمقاومة حق مشروع حتى إنهاء الاحتلال وتحرير فلسطين وكل الأراضي العربية المحتلة”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه “أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس الحدودية مع لبنان، بعد تسلل عدد من التابعين لحزب الله اللبناني إلى مناطق إسرائيلية”، مشيرا إلى عدم وجود أي إصابات بين قواته.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق شديد اللهجة من “حماس” على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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