مع إقتراب العيد.. إرتفاع اسعار الأضاحي بأسواق الخرطوم

الخليج 365 :

شهدت اسعار خراف الأضاحي لهذا العام بأسواق الخرطوم إرتفاعًا جديدًا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك وذلك نتيجة رسوم ترحيلها من الولايات الي الخرطوم وفقا لتجار الماشية .

وتراوحت اسعار خراف الأضاحي لهذا العام بأسواق الخرطوم ما بين 12 الأف الي 30 ألف، حيث تتفاوت الاسعار وتختلف باختلاف أنواع الخراف وأحجامها، بحسب وكالة الانباء السودانية.

وقال تاجر المواشي محمد عثمان إن الخروف الكباشي يتراوح ما بين 15 – 20 ألف جنيها أما الخراف الحمرية الكبيرة تتراوح ما بين 12-25 الف جنيهاً.

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من جانبه، اوضح تاجر المواشي أحمد الطيب أن أسعار خراف الاضاحي مابين 20 – 25 الف جنيها زنة (30 -35 ) كيلو .

فيما اوضح حسن محمد أن إرتفاع الأسعار يعود لتراجع المبيعات والظروف الاقتصادية وجائحة كرونا ، رغم أن السودان بلد غني بالماشية.

وقال تاجر المواشي محمد حسن إلى أنهم يخسرون ، بسبب عدم تمكنهم من نقل الكميات التى اشتروها قبل العيد من منطقة المجلد، وتكاليف الترحيل أصبحت باسعار مرتفعة مما يؤدي لارتفاع اسعار الاضاحي.