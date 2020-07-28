هذا ما يدور في ميناء بورتسودان

الخليج 365 :

أعلنت اللجنة الاقتصادية قطاع النقل والترحيل بميناء بورتسودان، انتهاء المرحلة الأولى من عملها الذي بدأ مطلع يوليو الجاري. وتاتي الخطوة في إطار المعالجات الكلية الطارئة التي وضعتها اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة نائب رئيس المحلس العسكري محمد حمدان دقلو – حميدتي. وذكرت اللجنة الفرعية إن جهودها تركزت في تحليل المشكلات التشغيلية التي تواجه هيئة الموانئ البحرية وأعداد مقترح فني يوضح المجالات التي يمكن العمل فيها لرفع جاهزية الموانئ البحرية السودانية. ويعاني الميناء من مشكلة معقدة أولها التكدس بسبب ضيق المساحة بجانب تاخير التخليص. وقالت اللجنة في بيان إنها تواصلت مع عدة جهات كان من أبرزها منظومة الصناعات الدفاعية والبحرية السودانية وذوي الشأن الرئيسين في اطار رفع جاهزية عمل الموانئ. كما تكونت مجموعات للعمل مشتركة بين إدارة هيئة الموانئ البحرية علي جميع المستويات الفنية والهندسة والتشغيلية والإدارية في المشروع وتواصلت خلال عملية الاستشارة المستنيرة والمشاركة والتفاوض طوال الفترة التي يتم فيها تنفيذ الاعمال. وأوضح البيان أن تعاون الفنيين بمختلف التخصصات في الموانئ كان الأهمية القصوى لضمان بناء الشراكات النوعية ذات العلاقة المبنية على الثقة والاحترام والشفافية والتوافق المتبادل. وأشار البيان إلى تقسيم العمل إلى 6 مجموعات هي ـ الصيانة الدورية وإعادة التاهيل، تصنيع وتوريد قطع الغيار، المعايرة لإجهزة ومعدات القياس، مراقبة الساحل من الانتهاكات والتلوث البيئي، والتدريب، عقد الورش والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك وتبني الأفكار البحثية المبتكرة. وأكد توقيع مذكرة تفاهم مع مدير هيئة الموانئ البحرية تشمل مجالات التعاون التي تم الاتفاق حولها، بجانب عمل صيانه للكرين رقم (3) ودخل الخدمة، كما تم تركيب كل قطع الغيار الكهربائية للكرين رقم(8) وتبقت الاسبيرات المكانيكة الخاصة بفرامل ال hoist .

كذلك تمت مراجعة الكرين رقم (1) وتم التأكد من سلامة الكرين ودخل الخدمة ومتبقي عمل تهئية كبينة القيادة والاضاءة لدخول الخدمة (التي لاتؤثر جوهرياً علدتشغيل الكرين في الوضع الحالي). وحصر جميع قطع الغيار التي تحتاجها مصاعد الروافع للعمل. وأضاف: (تحدد عدد 19 قطعة مختلفة يمكن تصنيعها في مجمعات المنظومة وتم أخذ العينات والرسومات الفنية (تم تحديد قائمة قطع الغيار) وتم حصر إسبيرات عاجلة للكرينات الجسرية والمطاطية وتم التواصل للحصول على العروض الفنية لها، وتم تقديم مقترح لنظام حوافز خاص لمشغليين الكرينات التي لديها بعض المشاكل في كبينه القيادة لزيادة رغبة المشغلين في العمل بها). وأوصت اللجنة بعمل برنامج زيارة لإدارة الموانئ إلى المنظومة لتنويرهم بإمكانيات المنظومة وتطوير فرص العمل الموجودة، وتوقيع عقد للصيانة الدورية والوقائية للروافع الجسرية والمطاطية والآليات والمعدات، بجانب تقديم مقترح لإعادة الهيكلة وترتيب تبعية بعض الإدارات.