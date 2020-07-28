قرار بالسماح بتصدير الجلود الخام لفترة محدودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة الاستاذ محمد على عبدالله السماح عن استثناءا تصدير الجلود الخام والفشودة والمملحة الذى سبق أن تم إيقافه بقرار رقم(6) من وزير الصناعة والتجارة فى 19نوفمبر من العام 2018م.

وقال انه فى ظل الحظر وجائحة الكرونا فإن فتح صادر الجلود الخام سيتم استثناءاً لمدة عام واحد ومتى ما رأت الوزارة أن الطاقات الإنتاجية للمدابغ الوطنية تستوعب الكميات الهائلة من الجلود الخام للتصنيع مثل الدباغة فسوف تعيد النظر في هذا القرار.

وأبان وكيل الوزارة عقب لقائه بممثلى شعبة مصنعى ومصدرى الجلود ومصدرى اللحوم وممثلى المدابغ الوطنية انه ولحرص واهتمام الدولة بالمنتج والمصنع والمصدر كشركاء فى صنع القرار خرج الاجتماع بالتوافق مع الأطراف الثلاثة بالسماح بفتح صادر الجلود الخام مجددا نتيجة للكميات الهائلة التى تكدست من الجلود الخام منذ العام 2018م

Advertisements

واضاف محمد على ان بقاءها دون تصدير سوف يعرضها للتلف بالاضافة عن ازدياد كميات الذبيج فى الفترة الأخيرة نتيجة للاستهلاك المحلى و صادر اللحوم المذبوحة بصورة فاقت الطاقات الإنتاجية والاستيعابية للمدابغ الوطنية وازدياد تهريب الجلود إلى الخارج عبر دول الجوار السبب الذى أفقد البلاد العملات الصعبة كعوائد لصادر الجلود الخام

واشار أن الهدف من مراجعة القرار لجبر الضرر لمصدرى الجلود الذين لم يراعى القرار السابق بالايقاف معالجة أوضاعهم والالتزامات التى وقعت عليهم نتيجة لتعاقداتهم السابقة مع بعض مستوردى الجلود فى الخارج .

وأكد الوكيل التزام الدولة ببرامج التصنيع والقيمة المضافة الممرحلة لجميع صادرات البلاد من المواد الخام لتحقيق الهدف الاستراتيجى الاقتصادى للبلاد واهاب بمصدرى الجلود التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة لإكمال إجراءات صادراتهم.