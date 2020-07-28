مدير عام التعليم يكشف عن استراتيجية وزارته في امتحان شهادة الأساس في ظل جائحة كورونا

كشف مدير عام التعليم بولاية الخرطوم محمد ابراهيم علي عن انتهاء المرحلة الأولى من امتحانات شهادة الأساس بصورة طيبة ولم تشهد أي معوقات تعطل سيرها ، وإمتدح ” ابراهيم” في مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع مدير عام وزارة الصحة د. حمدان مصطفى لتقييم مسار العمل خلال فترة الامتحان أمتدح الشراكة مع التى تمت بين وزارتة ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة في انجاح سير عمل الامتحانات بصورة سلسة وتكاليف مادية متواضعة مقارنة مع بذل من جهد ومع ما كان يصرف سابقا في الأمتحان، وعد مدير عام التعليم تجربة وزارته مع الشركاء في امتحان الاساس تجربة فريدة في إدارة اقتصاد الأزمات وقال نأمل أن تعمم هذه التجربة في كل مؤسسات الدولة.

وقال “ابراهيم” أن أهم ما خرجنا به من إمتحان شهادة الأساس أننا هزمنا الشائعات التى كانت تراج قبيل انطلاق الأمتحان ودعا في الوقت ذاته الأعلام الذي عده شريك اساسي في العملية التعليمية الى تحرى الدقة في نقل المعلومة لمصلحة المواطن في المقام الأول.

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ومن جهته قال مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم حمدان مصطفى حمدان أنهم راضون تماماً عن سيير الإجراءات الصحية التى جرت خلال الإمتحان والتى تم تنفيذها بنسبة تزيد عن 95% ، وأكد طوال فترة الإمتحان لم تسجل أي حال بالمرض أو اصابة بالجروح ، وكان هنالك حضور آمن للتلاميذ للمدارس ورجوع آمن ، وذلك من خلال التقارير الميدانية للجان المشتركة بين الوزارتين .

مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي حمزة الفحل نفى في حديثة وجود أي حالات كشف للأمتحان وقال أن هذا العام حتى حالات الغش كانت نادره وأن الأمتحانات مضت بسلاسة في كل مراكز الولاية ، وثمن جهود الشركاء الكبير في هذا الجانب.

شارك في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عدد من الشركاء الذين دعموا امتحانات شهادة الأساس في ما يخص توفير الكمامات والمطهرات وتعقيم مراكز الأمتحان وم أبرز الشركاء منظومة الدفاعات الصناعية التى تكفلت بتفير كمامة لكل تلميذ وتلميذة بالولاية مع عدد من المطهرات مدير إدارة الرقابة الوحوكمة بالمنظومة الباشمهندس بشرى فضل خالد أكد في كلمته أنه شهد عمل مرتب ومنظم من وزارتي التربية والصحة مما جعل الأمور تمضي بسلاسة ، وأكد التعليم مسؤولية الجميع خاصة في ظل الجائحة ، مؤكدا استمرار دور المنظومة في دعمها للتعليم في المرحلة القادمة في امتحان الشهادة السودانية ، وحيا المعلمين على دورهم في النهوض بهذه البلاد .

وقال الأمين العام للإئتلاف السوداني للتعليم للجميع ناجي منصور أحد الشركاء أنهم سوف يواصلون في دعمهم للعملية التعليمية من باب واجبهم الاخلاقي ولن يتوقف دعمهم في امتحانات الأساس أو الشهادة السودانية ، وثمن جهود وزارة التربية في ارساء قيم جديدة للعمل الجماعي مع منظمات المجتمع المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)