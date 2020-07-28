النقر: استكمال الممتاز سيرفع معدلات الإصابة بـ”كورونا”

طالب الفاتح النقر مدرب فريق الهلال بإلغاء الدوري بعد ظهور حالات إصابة بفايروس كورونا ضمن الفحوصات التي خضعت لها الأندية خلال الفترة الماضية.

وقال النقر في تصريحات لإذاعة بلادي إنّ كلّ الظروف تقف ضد استئناف النشاط، وعلى الاتحاد الانحياز لسلامة الرياضيين وإلغاء الموسم.

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وأضاف “اتحاد الخرطوم تعامل بعقلانية في إنهاء الموسم باعتبار أنّ الخرطوم المتضرّر الأكبر من كورونا ورغم ذلك يتمسّك الاتحاد العام باستكمال الدوري الممتاز في الخرطوم مما سيرفع معدلات الإصابة وسط اللاعبين والأجهزة الفنية”.

واعتبر النقر بحسب صحيفة الصيحة، أنّ ظهور بعض الحالات وسط اللاعبين مؤشّر خطير ويجب أنّ يدفع الاتحاد إلى إلغاء الدوري.

وكانت وزارة الصحة كشفت عن إصابة 9 لاعبين في أندية الهلال والمريخ وتوتي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)