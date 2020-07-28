تفجُّر الأوضاع بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة

تأزمت الأوضاع بين وزارة الشباب والرياضة الاتحادية والاتحاد العام لكرة القدم، على خلفية الخطاب الذي بعثت به الوزارة لاتحاد الكرة والذي أفادت من خلاله برفض الدولة استضافة النسخة المقبلة من بطولة شرق ووسط أفريقيا للناشئين (سيكافا تحت سن 17 عامًا).. وهو الخطاب الذي أشارت من خلاله الوزارة لأن النشاط الرياضي ما زال معلقاً وفقاً لقرار سابق.

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وأن تعليق النشاط لم يتم رفعه حتى اللحظة الأمر الذي يتوقع أن يقود لمواجهة منتظرة سيما وأن اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق حصوله على موافقة من لجنة الطوارئ الصحية لاستئناف النشاط، وعلى ضوء ذلك وبحسب صحيفة الصيحة، عقد اجتماعًا واتخذ قراراً باستكمال الموسم، وحدد الخامس عشر من أغسطس موعداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز في وقت بدأت فيه العديد من الأندية تحضيراتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)