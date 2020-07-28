ريشموند: مرحبا بك المدرب الأفضل

التاريخ: 28-يوليو-2020
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رحب الغاني ريشموند انتوي بعودة المدرب التونسي أمين المسلمي إلى الخرطوم من أجل إكمال مهمته مدرباً للفريق في الموسم الحالي.
ونشر ريشموند على صفحته بـ”فيسبوك” صورة حديثة جمعته مع المدرب التونسي وقال: شكرًا إدارة النادي على الاختيار، مرحبا بك المدرب الأفضل.
ووصل المسلمي الخرطوم مساء “السبت” قادماً من مصر بعد أن انتظر أياماً في القاهرة لإكمال إجراءات دخوله للخرطوم.
وكان آدم سوداكال ينوي التعاقد مع مدرب جديد وتفاوض بحسب صحيفة الصيحة، مع التونسي جمال خشارم، على أن يتراجع عن إعادة المسلمي، غير أن معارضة عدد من أعضاء المجلس للفكرة مهدت لإكمال المسلمي لمشواره.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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