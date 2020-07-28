إقالة مدرب المريخ السابق بسبب (القرود)

أقال يانج أفريكانز التنزاني، مدربه البلجيكي لوك إيميل من منصبه، بسبب وصفه جماهير النادي بـ “القرود”.

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وقال النادي التنزاني في بيان رسمي، إنه يأسف لما صدر عن المدرب لوك إيميل من إساءات لجماهير النادي ووصفهم بالقرود والحيوانات.

وقرر النادي التنزاني، إنهاء مسيرة لوك إيميل، والاستغناء عن خدماته فوراً،وسبق أن قاد لوك إيميل، فريق المريخ في العام 2016.

وحسب صحيفة الصيحة، عمل لوك إيميل أيضًا مع عدة أندية عربية، على رأسها طلائع الجيش المصري، والنصر العماني، وشبيبة القيروان التونسي.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)