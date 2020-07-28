بالفيديو حميدتي ينتقد أداء وزارة التجارة بشدة قائلاً: «زول جايب ليك ذهب توقفو صف وتنهرو»

انتقد رئيس لجنة الطوارىء الاقتصادية الفريق أول محمد حمدان دقلو « حميدتي»، بشدة أداء وزارة التجارة والصناعة وتعاملها مع المتعاملين معها من مصدري الذهب.

وقال حميدتي خلال احتفال بهيئة المواصفات اليوم الإثنين: «وصلتنا عدة شكاوى، أسع اجيب ليكم تلفوني دا كلو تسجيلات، زول جايب ليك ذهب توقفو صف ايام كورونا دي، وتنهرو، ولا تجيب ليهو كرسي وكباية شاي وتشكرو ».

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وأضاف حميدتي: « اليوم زول مشى يصدر ذهب قبضوه في وزارة التجارة، وياهو دا وزير التجارة شاهد والاعلام شاهد قالوا ليهو البجيبك وزارة التجارة شنو»؟.

وتساءل حميدتي ممتعضاً « ليه ما يجي وزارة التجارة، مفروض انتو تجيبو لي رخصتي هنا انتو وبتاع الجمارك وبتاع الضرائب وبتاع المواصفات انتو التفتشوني انا العندي الذهب، مش اجيكم تضايقوني».

وتابع: «نحن تاني ما بنضاري لأي زول مالنا ومالهم ياخي، شايلين السمعة البطالة»، وبحسب صحيفة السوداني، كشف «حميدتي» عن سعيهم الدؤوب لانجاز النافذة الموحدة ببرج اتحاد أصحاب العمل، وذلك لتسهيل الاجراءات على المصدرين والمستثمرين، وتفادي مثل هذه الإشكالات.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)