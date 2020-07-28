خبير اقتصادي : خروج الصرافات الآلية عن الخدمة في عيد الأضحي كارثة

استهجن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير خروج 50% من الصرافات الآلية عن الخدمة و توقف (750) صراف آلي من جملة (1500) صراف ووصف هذه الخطوة بالكارثة .

واشاد الناير بوضوح وشفافية مدير عام شركة الخدمات المصرفية التابعة للبنك المركزي عمر حسن عمرابي بكشفه للحقائق امام المواطنين وامام مسؤولين البنك المركزي ووزير المالية المكلفة .

واوضح الناير ان المواطن السوداني يعاني الكثير من الويلات في سبيل الحصول علي الخدمات ، مبيناً أن ازمات السلع الاستهلاكية يوجد لها حلول ولكن مقارنة مع مشكله(الكاش) ليست لها معالجات واعتبرها الناير خللاً إدارياً يستوجب علي الجهات المعنية التدخل الفوري والبحث عن حلول عاجلة .

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ويرى الناير انه من الواضح عدم وجود أسباب فنية وإنما الامر يتعلق بعدم تغذية الصرافات الآلية وكذلك القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي .

وطالب الناير الحكومة بضرورة الشروع في معالجة المشكلة وتذليل العقبات امام المواطنين وخصوصا في هذه الايام والعيد الاضحي المبارك علي الابواب ، واشار الناير الي ان المرتبات تغذي في وقت متاخر ولايستطيع الموظف الحصول علي النقود من البنك او المصرف لذا يتوجه صوب الصراف الآلي .

وتساءل الناير من يتحمل مشكلة عدم تغذية الصراف الالي بالنقود وماهي الاسباب الرئيسية وراء ذلك وهل يتكرر السيناريو المعهود ايام الاعياد بتكدس المواطنين امام المصارف وتعاود الصفوف من جديد ليمضي الاغلبية يومهم بالبحث عن الصرافات الآلية .

ودعا الناير القائمين علي الامر بحسب صحيفة الوطن، برفع سقف السحب اليومي من الصرافات بواقع (5000)جنيه حتي يتوافق مع المرتبات وتذليل العقبات امام المواطنين وعدم اهدار الزمن في البحث عن الصرافات الآلية التي تتواجد فيها النقود .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)