إرجاء محاكمة افراد الدعم السريع المتهمين في مجزرة الأبيض

أرجأت محكمة الأبيض جلسة محاكمة تسعة من أفراد قوات الدعم السريع المتهمين بارتكاب مجزرة مدينة الأبيض التي راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم أربعة طلاب من المدارس الثانوية بالأبيض بولاية شمال كردفان في العام 2019م أرجأت المحكمة الجلسة الى العاشر من أغسطس المقبل.

وقال النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر الذي مثل الاتهام هذه الجلسة حُدِدت لإلقاء خُطبتي الإتهام عن الحق العام والخاص، وألقت هيئة الإتهام عن الحق الخاص الخُطبة الإفتتاحية وعليه فتحت قضية الإتهام ، وأشار إلى أنها كانت جلسة مُكتملة الأركان بمثول المُتهمين التسعة وحضور هيئة الإتهام عن الحق العام والخاص وهيئة الدفاع إضافةً لكافة أُسر الشهداء، واستمتعت المحكمة إلى محامي الدفاع عن الحق الخاص وأكد أن المجزرة تعتبر جريمة ضد الإنسانية ، ولفت الحبر إلى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة مبيناً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في السودان.

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وأوضح أن النظام البائد ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعدد الحبر القوانين التي تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس.

من جهته كشف عُضو هيئة الإتهام عن الحق الخاص المحامي عثمان حسن صالح فِي تصريح بحسب صحيفة الجريدة عن ظُهور (3) محامين للدِفاع عن المُتهمين إحداهما من مدينة الأبيض بينما حضر إثنان مِن الخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)