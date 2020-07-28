تنسيقية إعتصامات دارفور: موقف الحكومة الإنتقالية تجاه مجازر دارفور ضعيف ومُتخاذل

شنّت تنسيقية إعتصامات دارفور بالخرطوم والتي تضم (فتابرونو وكتم، نيرتتي، كبكابية أم شالاية، وكاس) هُجوماً لاذعاً على الحُكومة الانتقالية بالعاصمة الخرطوم واصفة موقفها بالضعيف والمُتخاذل أمام الانتهاكات والمجازر التي تشهدها مناطق مُتفرقة مِن إقليم دارفور ، وأعلنت عن اعتزامها عقد مؤتمر صحفي اليوم حول تطورات الأحداث في دارفور .

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وقالت التنسيقية فِي تصريح بحسب صحيفة الجريدة، إنّ تفاقم الأزمة الأمنية في دارفور مُؤخراً مرده رد فعل السُلطات البَطِيء تجاه الانتهاكات الجسيمة التي حدثت بمنطقة (مستري) – التي تبعد ٤٠ كيلومتر جنوب مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور – اضافة لفض اعتصام (فتابرونو ) التي تقع على بعد ١٦ كيلو متر غرب رئاسة محلية كتم بولاية شمال دارفور.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)