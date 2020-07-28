اضراب المهندسين التقنيين بشركات الكهرباء يدخل يومه السابع

التاريخ: 28-يوليو-2020
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دخل اضراب أكثر من 2000 من المهندسين التقنيين بشركات الكهرباء يومه السابع احتجاجا على استمرارهم في وظائف عمالية وعدم تسكينهم في مدخل الخدمة بدرجة دبلوم جامعي عقب اصدار وزيري العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ الطاقة قرارا بذلك ورهن المهندسون رفع الاضراب بتحقيق مطالبهم .
وكشف عضو بلجنة المهندسين التقنيين والفنيين والدبلومات التطبيقية بشركات الكهرباء فضل حجب اسمه بحسب صحيفة الجريدة عن تعرض أكثر من ألف مهندس بشركات الكهرباء الأربعة والتي تضم (الشركة السودانية للتوليد الحراري ، شركة توزيع الكهرباء ،شركة التوليد المائي، وشركة النقل كشف عن تعرضهم في الاضراب الأول لاستيضاحات ومجالس محاسبة بجانب تعرض قيادات اللجنة الى ملاحقات ادراية واعتبر ان ذلك محاولة فاشلة لترهيب المشاركين في الاضراب الأول الذي تم رفعه بعد تدخل وساطات وتعهدات قطعها وكيل وزارة الطاقة بحل المشكلة.
وانتقد اعلان هيئة الكهرباء عن وظائف عمال بالتعاقد في قسم الميكانيكا والكهرباء بمحطتي قري وبحري الحرارية واعتبر أن تلك خطوة استفزازي لأن الاعلان عن الوظائف تم قبل أن يتم توفيق أوضاعهم ورجح أن الشركات تسعى لتوظيف عمال جدد في وظائفهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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