لجنة ازالة التمكين بالقضارف تفتح ملف فساد هيئة المياه

التاريخ: 28-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف مُقرر لجنة إزالة التمكين والفساد بولاية القضارف وجدي خليفة محمد الحسن عَن تسلمهم عدد مِن أهم ملفات الفساد بالقضارف أبرزها ملف هيئة مياه القضارف التي عانى منها مواطني الولاية لسنوات عِديدة. Advertisements وقال وجدي” فِي تصريح، إنّ اللجنة سترفع كافة توصياتها المُتعلقة بعدد مِن الملفات المُهمة للجنة إزالة التمكين بالخرطوم عقب عُطلة عيد الأضحى مُباشرةً. وعزا ” تأخر تشكيل اللجنة بحسب صحيفة الجريدة، لمُضايقات وخِلافات مع والي القضارف السابق الذِي رفض الإجتماع مع قيادات الحُرية والتغيير بالولاية معلنا عدم اعترافه بالحرية والتغيير مُطلقاً مادفعهم لتنظيم مظاهرات احتجاجية ضده طالبت بإقالته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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