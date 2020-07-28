والي نهر النيل: الولايات مازالت مستعمرة من قبل منسوبي النظام البائد

قالت والي ولاية نهر النيل د. آمنة أحمد المكي، إن الولايات مازالت مستعمرة من قبل منسوبي النظام البائد، معلنة بدء مرحلة جديدة من إزالة التمكين ومحاربة الفساد في ولاية نهر النيل وكل ولايات البلاد بعد مباشرة الولاة الجدد مهامهم.

وأكدت أن أبرز مهام الثورة في هذه المرحلة هي معاش الناس وإزالة التمكين.

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وأعلنت آمنة المكي، في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري بحسب صحيفة الجريدة أمس، انطلاق عهد جديد يجيب على تساؤل المواطن حول التغييرات الإيجابية بعد الثورة والتشكيك في تحقيق شعاراتها على أرض الواقع.

في السياق، أعلنت لجان المقاومة والتغيير بمحلية شندي عن تسيير موكب تأييد وترحيب بوالي نهر النيل د. آمنة المكي اليوم.

وكانت مجموعة يُشتبه في أنها تتبع للنظام البائد قد أغلقت الطريق القومي أمس احتجاجاً على تعيين إمرأة في منصب الوالي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)