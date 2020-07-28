شاهد بالفيديو حميدتي: والله روحنا المعنوية كل يوم داقه الواطه، النسويهو ذاتو غلبنا، جينا نكحلها عميناها

ابدى رئيس اللجنة العليا للطوارىء الاقتصادية الفريق أول “محمد حمدان دقلو “حميدتي”، امتعاضه تجاه الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد قائلاً : « للاسف الشديد والله يومي على الله روحنا المعنوية داقه الواطه والله العظيم النسوي ذاتو غلبنا ما بنقدر نشتغل كده».
وأضاف« حميدتي» خلال الاحتفال بتدشين تصدير أول شحنة ذهب، بهيئة المواصفات والمقاييس بحضور عدد من الوزراء والمختصين وممثلين لقوى الحرية والتغيير، اليوم الاثنين.
أن « هناك اتفاقيات كتيره فيها تحايل على القانون، وتساءل الزيوت الفول دا منعوه من التصدير لشنو، ما عشان المواطن المسكين، الشغل دا لصالح مافيا تتحكم على الحكاية دي كلها، نحن والله ما خايفين من أي زول يطيروا ان شاء الله».
وبحسب صحيفة السوداني، تساءل “حميدتي” عن إرجاع 150 الف رأس من الماشية، من المسؤول منه، مافي زول بسألهم، مفروض يكون في سؤال مافي سؤال مافي رقيب.
مضيفاً: «البلد دي كده ما بتمشي، كده الوضع ما بمشي، نحن نقول جينا نكحلها عميناها».
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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