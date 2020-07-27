عاجل.. تفاصيل تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع

الإثنين 27 يوليه 2020

قالت وزارة الري والموارد المائية، إنه تم استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بعد ظهر اليوم وبدعوة من جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي.



و في بداية الاجتماع، خاطب وزير الرى ياسر عباس حضور الاجتماع، ناقلا تحفظ السودان على الاجراء الأحادي الجانب من قبل اثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث وأعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.

وعدد وزير الري والموارد المائية، الآثار السلبية لهذا الاجراء الاحادي غير المقبول على السودان ، ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات دعا وزير الرى السوادنى ، لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة اعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.

وشدد وزير الري، على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الان والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض ، وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناء على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.