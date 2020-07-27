مبادرة من أبناء الولاية الشمالية لمجابهة كورونا

اعلنت اللجنة العليا لدعم الولاية الشمالية لمجابهة جائحة عن اكتمال الترتيبات والاستعدادات لتنفيذ مبادرة دعم الولاية بالاجهزة والمعينات في محليات الولاية المختلفة بدعم من ابناء الولاية بالداخل والخارج

وابدي رئيس اللجنة العليا للمبادرة د. احمد فرح شادول بحسب صحيفة أخر لحظة قلقه من تزايد حالات الاصابة بمرض كورونا ووصول الحالات الى 207 حالة بينها 27 حالة وفاة وارجع ذلك لوصول 608 عالق من الخارج لافتا الى ان الولاية تعد معبرا لدولتي مصر وليبيا

Advertisements

مشيرا الى ان 60% من الحالات في دنقلا ومحلياتها وحذر المواطنين من مغبة عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية والتجمعات خاصة مع توقعات بوصول عدد كبير من المواطنين خلال فترة عيد الاضحي كاشفا عن تحديات تواجه المبادرة تتمثل في التنسيق والتواصل مع ادارة الطوارئ بوزارة الصحة الولاية الشمالية بجانب نقص الاكسجين فضلا حوجة مراكز العزل للمعينات والتهيئة

من جانبه قال منسق المبادرة مهندس الزبير احمد الماحي ان المبادرة جاءت من خريجي دنقلا بالتنسيق بين كل الجمعيات المختلفة لتقديم الخدمة العاجلة للولاية للسيطرة على وباء كورونا وتسليط الضوء على المبادرة خلال الفترة القادمة اضافة لرفع الوعي لمواطني الولاية من مخاطر المرض الذي انتشر بالولاية مؤخرا

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)