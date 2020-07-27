وقفة احتجاجية لمتعاوني وزارة الصحة للمطالبة بحق التوظيف

التاريخ: 27-يوليو-2020
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نفذ متعاوني وزارة الصحة الاتحادية للمرة الثانية الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحق التوظيف بالوزارة حيث تاتي هذه الوقفة امتدادا للتصعيد الذي توعد به المتعاونون في حال لم يتم الاستجابة لمطلبهم
مشيرين وفق صحيفة أخر لحظة الي خطوة التصعيد الي رئيس مجلس الوزراء في حالة لم تكن هنالك خطوة ايجابية وفعالة في شان مطلبهم من قبل وزيرة الصحة التي خاطبت الحشد ولم تبدي اي اجابات واضحة في المذكرة السابقة التي تم تسليمها لها بحجة انها غير متفرغة للشان الداخلي بالوزارة ولها مهام اخري ذات اولوية قصوي حيث كلفت مدير مكتبها بمتابعه ملف هذه القضية مع المتعاونين والتحضير لاجتماع مع مدير الشئون الادارية والماليه وشئون العاملين للبت في هذه القضيه
مشيرة الي انها لن توعد بتوفير الوظائف لكنها ستسعي للحصول علي وظائف المتعاونين والذين لايتجاوز عددهم ٢٠٠ متعاون من مختلف التخصصات المهنية في حين انه تم توفير ٧٨٠٠ وظيفة اتحادية لنواب الاختصاصيين من الاطباء
وعليه شدد عدد من المتعاونين علي ضرورة التوظيف حيث ان معظم المتعاونين قد قضوا فترات بالوزارة تترواح مابين ٣ الي ١٠ سنوات والبعض منهم يترأس مختلف الاقسام واخرون رؤساء للوحدات بمختلف الاقسام ويديرون ملفات لاتقل اهمية عن تلك التي يديرها زملائهم من الموظفين.
والجدير بالذكر انه قد تم اجراء توقيف حوافزهم الرمزية التي كانت تعطى لهم من قبل وزارة المالية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية ولايوجد غيرها من استحقاق بالنسبة لهم لسد احتياجات الحياة اليومية من مواصلات واكل وشرب وغيرها مشيرين الي انه لابد من ايجاد الحلول في التوظيف علي اسرع حال لسد ومقابلة هذه الاحتياجات
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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