إسحاق أحمد فضل الله يكتب: جلساتهم تشرح..

يحزننا ان احدهم في رأس الدولة يطلب من مدير مكتبه عمود اسحق فضل الله ليعرف ما الذي يجري..

استاذ عثمان..

هذا يعني انه لا احد يفهم ما يجري

لهذا نفصل الحديث بالواحدة..

ومن افواههم..

وحوار في جلسة الزعيم الشيوعي يصبح قاموساً يشرح الاحداث..

وفي الجلسة..

الحديث كان عن ان .

٧٠% من الولاة الجدد سوف يرفضون المناصب التي قدمت لهم.

وحالهم وليس لسانهم يقول:

(نحن عوورا) ؟؟

وناس المقاومة هم الذين رشحوا ثلاثة من كل ولاية واختاروا الوالي منهم..

وقحت تقوم بتعيين من يحملون المؤهل الاعظم (تاريخ طويل في كراهية الاسلام والاسلاميين).

ومشهد وحوار في جلسة لصديق يوسف سكرتير الحزب الشيوعي.

واحدهم في الجلسة يقول لصديق يوسف امس:

شيخ صديق ….

وكلمة (شيخ) تجعل صديق يوسف سكرتير الشيوعي يرفع رأسه وكأنه تلقى لطمة. ويدفع بعمامته الى الوراء وهو يقول لصاحبه في غضب.

اسمي صديق يوسف.

والآخر يقول:

يا باشمهندس.

(وباشمهندس هذه تعيد الى ذاكرتنا ان صديق يوسف كان يعمل مهندساً في ادارة الكهرباء ايام الانقاذ) وان الانقاذ تطلب من مدير الكهرباء محمود شريف الاخ المسلم الذي يستشهد على ظهر دبابه.

الانقاذ ايام التمكين تطلب من محمود شريف فصل صديق يوسف.

ومحمود شريف الذي يعرف ان صديق يوسف يكره في الدنيا الاخوان المسلمين يرفض ان يفصل صديق.

وفي حوار الجلسة الشيوعي يقول لصديق يوسف:

حزب عضويته ثماني اشخاص (يقصد البعث) تعطونه ست ولايات (والبعثيون هناك هم صاحب الخرطوم الذي يعينه رئيس حزب البعث

ثم تاور في السيادي

ثم الضي في الحكم الاتحادي

ثم وزير الطاقة.. ثم فلانة ديك..)

صاحب الحوار قال لصديق:

المؤتمر القومي ليس فيه الا الدقير واعطيتموه ثلاث ولايات

قال آخر: والاتحادي يعطونه ولاية اكبر ولاية..

وآخر يسخر من جهل هذا الاخير يقول له:

زولك دا شيوعي مزروع من عشرين سنة.

لكن ما لا يعرفه الشيوعيون هو ان الصادق المهدي الذي يشترط على (قحت) ان تكون مريم الصادق هي والي الخرطوم حين يتجه الى المطار والي ابو ظبي، يطلب من مريم وابراهيم الامين الا يدخل الولاة الجدد الحكومة.

وشباب الحزب في اجتماع عاصف امس يقولون لن يسوقنا احد بالعصا

يقصدون العصا التي اعتاد الصادق ان يحملها.

في الساعة ذاتها كان اتحاد المهنيين الشيوعي يكتب خطاب انسحابه من (قحت)

(والانسحاب هذا هو خدعة نطرشقها غداً).

واتحاد المهنيين ينشق حول الانسحاب وعدم الانسحاب من (قحت).

وقبلها كثيرون يخرجون من اتحاد المهنيين حين يجدون انه يقودهم في صف الحزب الشيوعى.

(٢)

…

وحوار المخابرات الاريترية التي تقطع شوطاً طويلاً في ادارتها للسودان .

حوار المخابرات الاريترية يجمع ويطرح ليعرف ما سوف يقع. والجمع والطرح اشياء تصل الى موسى محمد احمد حليف افورقي ويتجاهلونه.

ويصل الى خلافه مع آمنة ضرار ويتجاهلونه.

والجمع والطرح يصل الى كمال.

وهنا يقفون طويلاً.

وكمال شخصية يجري اعدادها منذ عشرين سنة.

كمال عضو حركة التحرير الاريتري يطفو من جديد للمهمة الجديدة التي تنفذها مخابرات اريتريا في السودان.

وافورقي يطلب من حمدوك تعيين كمال والياً على كسلا.

(وما يجعلها تنفقع.. هو ان حمدوك يدعو كمال ويحدثه(.

وقيادات (قحت) التي تتردد بين اسمرا والخرطوم لها حديث..

واهل (قحت) في اسمرا يلقون الشباب الخمسة والعشرين الذين تلتقطهم مخابرات افورقي حتى يصبحوا غواصات داخل قبيلة معينة.

ويلقون الشباب الـ (٣٥) الذين تلتقطهم مخابرات افورقي من قبيلة اخرى وتضعهم تحت ادارة تدريب الكادر لما يقرب من عام.

وحديث مخابرات افورقي يقول ان موسى يرفض هؤلاء لانهم يعززون موقف آمنة ضرار.

واسماء من جيش المخابرات هذه الآن..

منهم فلان الذي كان يعمل صحفياً في اجراس الحرية..

واجراس الحرية كان رئيس تحريرها فائز سليك والذي كان يعد من يومها لما يحدث الآن

وآخرون يجري تدريبهم بدقة

ثلاثة فقط منهم يجري تدريبهم في كينيا، يوغندا، السويد ثم سويسرا ثم المانيا ..

وحكومة (قحت) التي يعدها الخمسة المعروفون في هارفارد وتلتقط منتخبها من اطراف العالم كانت تبدأ بالثلاثة هؤلاء.

الآن اذا جماعات تنسب في الشرق بقيادة مجتمعة ثم انتخابات.

وخطوة تناسب الخرطوم وهي

نقل قبائل التمرد الى الخرطوم .

وايام و (قحت) سوف تضرب طبلاً وتزغرد لتقول انها نحجت في توقيع السلام.

والخطوة هذه تعني نقل الحركات المسلحة الى الخرطوم.

وتعني ان الفترة الانتقالية تبدأ (يا دووب).

وعضو المجلس السيادي يقول ان الفترة الانتقالية هي (٣٩) شهراً

وان الفترة الانتقالية تبدأ بعد توقيع السلام..

======

يبقى..

ان الحوار بين اثنين من قادة الشيوعي كان حواراً يرسم ما في البطون ويشرح لماذا يتمسك الشيوعي بالحكم في رعب راعب…

احد القادة الشيوعيين يقول للآخر:

والله الكيزان ديل يصلوا الى حلقومكم..

والرجل لا يكمل الجملة

ولا الآخر ينتظر اكمالها..

فمعنى الجملة معروف….

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صحيفة الانتباهة