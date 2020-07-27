الأمة القومي يرفض أي نشاط أو عمل يمس حكومة حمدوك

جدّد حزب الأمة القومي، موقفه الرافض لدعم أي عمل أو نشاط يمس حكومة الثورة بقيادة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.

وأكد نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين, لدى مخاطبته اليوم اللقاء التنويري حول المشهد السياسي وتحديات الفترة الانتقالية الالتزام وعدم دعم أي عمل يمس حكومة الثورة،

وقال إنهم ليسوا طرفاً في أي صراع أو انقسام, وإنهم ليسوا في خانة المعارضة، بل يسعون للحفاظ على حكومة الثورة ودعمها، ودعا لتوحيد أبناء الجزيرة في الداخل والخارج للمساهمة في تنمية الولاية وتعميرها والتوجُّه نحو المستقبل والبحث عن مشروع يجمع كل أبناء الجزيرة،

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وأكد وفق صحيفة السوداني أن مشروع الجزيرة غيّر مسار الحركة الاجتماعية في السودان، ودعا لأهمية البُعد الولائي في الإدارة والتخطيط لمشروع الجزيرة، وأقر الأمين بالخلافات داخل المنظومة الحاكمة

وأرجع ذلك لأسباب حزبية وشخصية لا علاقة لها بمصالح الناس وبالتقصيرفي عدم تكوين المجلس التشريعي وعدم تكوين مفوضية السلام، ممّا أدّى لتعويم قضية السلام،

وأكد ضرورة دراسة نقدية للفترة السابقة بتعزيز الإيجابيات وإيقاف الأخطاء، وقال إنّ مدخل السودان للمستقبل الوحدة الوطنية تحت مظلة مشروع وطني، وأشار لأهمية إصلاح الأحزاب لتبنٍ من القاعدة وإدارة حوار حر مُستمر حول قضايا الوطن الكبرى وتنفيذ برنامج إسعافي لمواجهة قضايا المواطن الحياتية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )