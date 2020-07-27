ابن راشد يعتقل معارضين ويضعهم قرب “أقفاص الأسود” بالعوير وتفاصيل مرعبة!!

الخليج 365:

فجر الأكاديمي الإماراتي المعارض الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، مفاجأة صادمة بحديثه عن اعتقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لعدد من المعارضين بالقرب من أقفاص الأسود في منطقة العوير.

وقال “اليوسف” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”يا محمد بن راشد يا رئيس حكومة الأمارات ويا حفيد الرجل الصالح الشيخ سعيد بن مكتوم هل حقا كما روي انك صرحت بانك قد سجنت بعض المعارضين قرب اقفاص الأسود في العوير؟”

وتابع مستنكرا:”والله ان كان هذا التصريح صحيحا فامرنا في دولة الأمارات جلل ومخيف فقد كنا نأمل منك الكثير.”

ولاقت تغريدة الأكاديمي الإماراتي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، الذين أكدوا أن هذا الأمر غير مستبعد بتاتا على محمد بن راشد، الذي حبس زوجاته وبناته وعذبهم واكتشف أمره مؤخرا في الفضيحة التي تسببت له بها الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبدالله الثاني.

وفي رسالة أخرى لحاكم دبي استنكر الأكاديمي الإماراتي دعم ابن راشد لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتشجيعه على قتل المعارضين وقال:”يا محمد بن راشد لم اصدق نفسي وانا اسمع انك قد قلت قصيدة في محمد بن سلمان (أبو منشار) بعد مقتل خاشقجي تقول فيها ” ما هزك ريح”

وتابع:”يعني ماذا نفهم من هذه القصيدة ؟ هل انت مؤيد للطريقة البشعة التي قتل بها المرحوم ؟ وهل نتوقع منك لا قدر الله ان تمارس نفس العنف في حق المعارضين؟”

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ”إمارات ليكس” قبل فترة عن احتدام أزمة صامتة غير مسبوقة بين حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على خلفية الانهيار الاقتصادي غير المسبوقة الذي تواجهه إمارة دبي.

وتؤكد المصادر أن أزمة ثقة وخلافات حادة تتزايد بين بن راشد وبن زايد على أثر الأوضاع السيئة لدبي التي اشتهرت بثروتها والتجارة بها قبل أزمة الخليج المستمرة منذ عام وسياسات بن زايد التي حولت الإمارة إلى مدينة أشباح.

وتواجه إمارة دبي نذر انهيار اقتصادي متصاعد، فيما أبرز الوجهات السياحية في الإمارة من فنادق وأسواق ومحلات تجارية ومطاعم وحانات تواجه عملية إغلاق ما دفع مقيمون في دبي إلى وصفها بأنها تتحول تدريجيا إلى مدينة أشباح، خاصة مع انتشار وباء كورونا الذي تسبب بحالة شلل للعالم والاقتصاد.

كما أن القطاع العقاري في دبي يضغط على بورصة الإمارة مع توقع محللين أن تشهد أسعار العقارات الضعيفة مزيدا من الهبوط بفعل زيادة المعروض.

وفيما اقترن اسم دبي بنهضتها الاقتصادية وسمعتها في عالم التجارة الحرة وحرية الأعمال، فإن تلك السمعة أصبحت مهددة ومتراجعة بحدة نتيجة سياسات بن زايد فيما يتعلق باعتقال المعارضين وملف حقوق الانسان وتدخلاته في عدد من قضايا الدول العربية.