إيران تستبعد نجاح أمريكا في تمديد الحظر التسليحي المفروض عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استبعدت إيران، اليوم الاثنين، أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تمديد حظر التسليح المفروض عليها، من خلال الضغط الذي تمارسه على أعضاء مجلس الأمن.

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها أنه يضمن تمديد الحظر التسليحي على إيران، قائلا “الأمريكيون لن يتخلو عن أية محاولة في هذا المجال، وهم يمارسون الضغوط على جميع الدول سواء في مجلس الأمن على الأعضاء الدائمين وغير الدائمين أو على الدول الأقليمية”.

وتابع “لكننا أبلغنا الأصدقاء وأعضاء مجلس الأمن أن من غير المقبول أن تحرم إيران بسبب الضغوط الأمريكية من حقها القانوني المكفول في القرار الأممي 2231″، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

واستبعد موسوي أن تصل أمريكا إلى هدفها في تمديد الحظر التسليحي على إيران، نظرا للمشاورات التي أجرتها وتجريها إيران مع الأصدقاء، كما أنه من المحتمل ألا تخضع الدول الأخرى للغطرسة الأمريكية ومطالبها اللامشروعة.