الطاقة تكشف عن خطة لتوزيع الوقود الزراعي بالولايات

الخليج 365 : كشف مدير الامداد والتوزيع بوزارة الطاقة والتعدين الاتحادية محمد توم عبدالرحمن لـ(السوداني) عن خطة محكمة لوزارته لتوزيع الوقود للموسم الزراعي بجميع ولايات السودان.

وقال إن الخطة تركز على تقسيم التوزيع للوقود على (3)مراحل تتعلق بعمليات التحضير للزراعة والنظافة والحصاد والوقوف على السعات التخزينية للمنتجات النفطية والشركات العاملة بمحطات خدمات توزيع الوقود وآليات التوزيع بالولايات.

وقال مدير الامداد في تعليق على زيارته لولاية النيل الأبيض بقيادة وفد من الوزارة ولقائه أمين الحكومة الشاذلي ابراهيم لبحث سير عمليات توزيع الجازولين الخاص بالموسم الزراعي بالولاية، قال إن الزيارة تأتي إنفاذا لتوجيهات الحكومة لمتابعة عمليات توزيع الجازولين للموسم الزراعي بعدد من ولايات البلاد

وأشار إلى نجاح وزارته في إيصال 88%من الجازولين المخصص للموسم الزراعي بالنيل الأبيض للمزارعين

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