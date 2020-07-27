خطة لإنشاء نيابة عامة بكل محليات السودان

كشف مولانا تاج السر الحبر النائب العام عن خطة لإنشاء نيابة عامة متكاملة بكل محلية من محليات السودان.

Advertisements

واشار وفق ( سونا ) خلال افتتاحه نيابة محلية جبرة الشيخ بحضور اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاه وعدد من روساء الادارات بالنيابة العامة ووكيل النيابة الاعلى لشمال كردفان ولجنة امن الولاية الى انه تم وضع الخطط والبرامج الداعمه والتي من شانها ان تساهم في انشار النيابات

وذلك من اجل ارساء دعائم العدالة كاشفا انه سيتم تهيئة بيئة العمل وتوفير كافة المعينات والكادر البشري للنيابات التي تحتاج لذلك مثمنا جهود حكومة الولاية ومحلية جبرة الشيخ من اجل قيام هذه النيابة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )