ماذا قال الولاة المدنيون عقب عقب ادائهم القسم ؟

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عبر الولاة المدنيون الجدد وقوفهم على مسافة واحدة من جميع المواطنين في ولاياتهم وتحقيق تطلعاتهم، كما اكدوا على اهتمامهم الكبير بمعاش الناس وقضايا الأمن وتنفيذ شعارات الثورة على أرض الواقع.

كما عبروا في تصريحات صحفية وفق ( سونا ) عقب ادائهم القسم امام الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم عن تفاؤلهم بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من السلام والاستقرار حتي يكون أداء القسم خطوة نحو استكمال السلطة المدنية وأشاروا في تصريحاتهم الى حرصهم علي محاربة الفساد والمفسدين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )