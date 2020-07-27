بنوك تطرح تجربة شراء خراف عن طريق البطاقة المصرفية

التاريخ: 27-يوليو-2020
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ناشد المهندس عمر العمرابي مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية المواطنين لاستخدام التحويلات من خلال تطبيقات الموبايل ،اضافة الى نقاط البيع بالمحلات التجارية مشيرا الى أن بعض البنوك طرحت خرافا عن طريق البطاقة المصرفية وذلك تفادياً للازدحام فى أفرع البنوك المختلفة خلال يومي تجهيزات عيد الاضحى المبارك .
وقال بحسب الوكالة الرسمية (سونا) ان هنالك حاجة لقيام البنوك بحملة كبيرة لتوعية المواطنين للاستفادة من تطبيقات الموبايل التى تتيح تحويل اي مبالغ .
واوضح ان نقاط البيع بالمحلات التجارية انتشرت واثبتت نجاحها حيث بلغت عدد النقاط 34 ألف نقطة بيع اسهمت بصورة كبيرة فى حل توفر السيولة لتغطية الاحتياجات اليومية .
وابان ان بنك العمال طرح خراف الاضاحي للشراء عن طريق البطاقة المصرفية ، وذلك ضمن مشروع الخروف الالكتروني للعام الثالث على التوالي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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