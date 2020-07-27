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الشرطة الامنية تضبط بائع سجائر بحوزته نقد أجنبي

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يوليو-2020

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الشرطة الامنية تضبط بائع سجائر بحوزته نقد أجنبي

تمكنت دائرة العمليات بالإدارة العامة للشرطة الأمنية من الايقاع بمتهم وبحوزته نقد اجنبي وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهته.

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وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية الضبطية تاتي في سياق مجهودات الادارة العامة للشرطة الأمنية في منع تداول العملات الاجنبية خارج المؤسسات الرسمية حيث توفرت معلومات لدائرة العمليات عن نشاط لشخص يباشر البيع والشراء للدولار الأمريكي وعملات لبعض الدول العربية

وبعد متابعة لصيقة نجح فريق ميداني من وضع حد لنشاط المتهم وتم توقيفه بعد مبايعة صورية وضبط  وبحوزته عدد 4300 دولار امريكي وعدد 1550 ريال قطري ومبلغ 59880  من العملة الوطنية وذلك بالثورة بامدرمان حيث يعمل المتهم في كشك لبيع السجائر لصرف الأنظار عن نشاطه في التعامل بالنقد الأجنبي  تم اقتيادة الى دائرة الاختصاص واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته لدى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة تحت المواد 57/أ من القانون الجنائي والمواد6/5 من قانون الاتجار بالنقد الاجنبي توطئة لتقديمه للمحاكم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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