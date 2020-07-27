الكاف يشدد على تأهيل الاستادات السودانية وفقا للمواصفات العالمية

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميما من الاتحاد الافريقي للعبة (CAF)، يجدد فيه التأكيد على ضمان تأهيل الاستادات وفق المواصفات العالمية عالية الجودة المطلوبة لإقامة المباريات الدولية، والاهتمام بكافة المتطلبات والملاحظات الواردة من خلال زيارات التفتيش السابقة..

تجدر الاشارة إلى ان الاستادات السودانية حالياً غير مستوفية للشروط المطلوبة وسبق ان تم تقديم (25) ملاحظة على استاد الخرطوم و(5) ملاحظات على استاد الهلال، ولم تتم زيارة لإستاد المريخ في زيارة آخر موفد من الكاف.

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وكان مجلس السيادة قد كوّن لجنة لتأهيل الاستادات، وتم تجميد القرار الذي صدر قبل ستة أشهر من الآن لبعض الاعتراضات.

وذكر الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم في تصريح سابق أن (كرونا أنقذت الاندية السودانية والمنتخبات من اللعب خارج البلاد)، ولم يتم إجراء أي معالجة مع إقتراب عودة المنافسات الخارجية، مما يهدد المنتخبات والأندية السودانية باللعب خارج البلاد ..

ويُشار إلى ان التعميم السابق للكاف وفق ( سونا ) كان في 11 فبراير من العام الحالي 2020م، قد تمنى الإستفادة من الزمن في ظل توقف أو محدودية النشاط بغالب البلدان، حتى لاتفقد المنتخبات والاندية فرصة اللعب على ارضها ووسط جماهيرها، وظلت الملاعب على وضعها بلا جديد عقب تجميد عمل لجنة تأهيل الملاعب ..

يذكر ان الكاف أرسل خطابا آخر يؤكد فيه قيام سنمار عبر تقنية الفيديو لمناقشة نظام تراخيص الاندية ووضعية الاستادات ، والمنشآت لتحديد ماهو مطلوب في منح التراخيص .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )