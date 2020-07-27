المهدي: حاولت إنقاذ البشير (4) مرات ويستحق ما ناله من أذى

التاريخ: 27-يوليو-2020
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كشف رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، عن محاولته إنقاذ البشير من نفسه (4) مرات. وعلق المهدي على صورة تواجد الرئيس المعزول بالقفص قائلاً وفق صحيفة السوداني: “أنا غير شامت أنه ارتكب جرائم لا أول ولا آخر لها ويستحق كل العقوبات التي وقعت وستقع عليه ويستحق كل ما ناله من أذى”.
وحول ما إذا كان يرى عقوبة الإعدام مناسبة للبشير، أجاب المهدي: “لا إود الخوض في تفاصيل المحاكمات.. يكفي أن ضحايا حرب دارفور 300 ألف شخص”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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