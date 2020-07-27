توقعات بزيادة جديدة في الأسمنت

الخليج 365 : توقع بعض تجار الأسمنت والسيخ بالسجانة حدوث زيادة كبيرة في الأسمنت.

وقال تاجر بالسجانة محمد عبدالله لـ(السوداني) إن زيادة الأسعار نتيجة لزيادة رسوم على الكلنكر من قبل وزارة المعادن لنسبة (5%) وفرضت الحكومة حوالي (32%) رسوم لمصانع الأسمنت ستنسحب آثارها سلبا على الاسعار بالاسواق ، كاشفا عن توقف مصنع اوميقا للحديد بسبب عطل فني ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة وبربر (23,5)ألف جنيه التكامل (23) ألف جنيه وصخرالسودان (23,700) جنيه فيما قفز سعر حديد الاسعد لـ (98) ألف جنيه .

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