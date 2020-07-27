بنك السودان المركزي يعلن إغلاق البنوك خلال عطلة العيد

الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي أن عطلة عيد الأضحي المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي ستكون إعتباراً من يوم الخميس 30 يوليو وحتى الاثنين 3 أغسطس 2020 على أن يزاول العاملون أعمالهم صبيحة يوم الثلاثاء 4 أغسطس وذلك وفق النظم والقواعد التي تنتظم أيام وساعات العمل. ودعا البنك في بيان صحفي مديري البنوك إلى المتابعة مع المعنيين بمصارفهم التأكد من تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود الكافية خلال العطلة.

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