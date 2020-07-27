رغم إقتراب العيد ركود وارتفاع أسعار الملابس بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد اسواق الملبوسات بالخرطوم حالة من الركود الحاد وارتفاع الاسعار مع اقتراب العيد.

وعزا التجار الزيادة لارتفاع سعرالصرف وتوقف حركتي البيع والشراء والمعاملات التجارية خلال فترة الحظر.

وقال صاحب محل الخليج للملبوسات عبدالرحمن محمد لـ(السوداني) إن هنالك ارتفاعا غير مسبوق في اسعار الملابس عموما بسبب الدولار واغلاق الاسواق خلال الفترة الماضية ، مبينا ان اسعار الفساتين الأطفالية تتراوح ما بين (3-3,5) الف جنيه والأحذية البناتية للكبار (4) آلاف جنيه

واشار الى ضعف القوى الشرائية خلال الموسم لاهتمام غالب الاسر بتوفير مستلزمات عيد الاضحية أكثر من الاهتمام بالملابس ، مشيرا الى أن الظروف المعيشية الصعبة دفع بغالب الاسر للاكتفاء بملبوسات عيد الفطر ، مبينا ان سعر الثياب يتراوح ما بين (5-6) آلاف جنيه حسب الخامة .

واعتبر تاجر أحذية بالسوق العربي عبدالله احمد الموسم الحالي أسوأ المواسم التي تمر على البلاد نتيجة للجائحة وتوقف الاعمال التجارية وقال هنالك تجار عليهم مديونيات مالية للبنوك ، مبينا ان سعر الأحذية للكباريتراوح مابين (3-4) آلاف جنيه حسب المقاس اما احذية الاطفال (2-1,5) جنيه ، مشيرا لمعاناة السوق من الركود بسبب الاسعار وقال :معظم الاسر لاتهتم بشراء الملابس في عيد الاضحية الا نادراً.

وقال إن اسعار الشباشب النسائية تتراوح ما بين (800-950)جنيه ، فيما قفزت لبسات الاطفال عمر (5) سنوات من (1,800) لـ (2)الف جنيه.