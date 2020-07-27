الشباب والرياضة ترفض رسمياً استضافة السودان لـ سيكافا

التاريخ: 27-يوليو-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة ردت وزارة الشباب والرياضة رسمياً على خطاب اتحاد الكرة بشأن طلب استضافة السودان لبطولة سيكافا للناشئين والشباب بالرفض. وأرسلت الوزارة خطاباً رسمياً للاتحاد عصر أمس أكدت فيه رفضها لإستضافة البلاد لبطولة سيكافا للناشئين نهاية العام الحالي بسبب تعليق النشاط الرياضي في السودان نتيجة لجائحة “كورونا”. Advertisements وأكدت الوزارة وفق صحيفة السوداني أنها أرسلت خطاب بالرقم 30 إلى اتحاد الكرة علقت بموجبه النشاط الرياضي في السودان بسبب وباء كورونا، وأشارت إلى أن قرار تجميد النشاط مازال سارياً حتى الآن. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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