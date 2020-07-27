بينهم د. مضوي إبراهيم تجمع ابناء كردفان يدفع بترشيحات جديدة لمنصب الوالي

أعلن تجمع أبناء ولاية شمال كردفان ، رفضه لترشيح خالد مصطفى والياً للولاية ، لضعف سيرته الذاتية وعدم تجربته في مجال العمل العام او ادارة اري مرفق حكومي .وناشد رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك بمراجعة قرار الوالي.
ودفع التجمع بثلاثة اسماء جديدة ليختار منها د. حمدوك واليا لوﻻية شمال كردفان وهم د. مضوي إبراهيم مضوي والفريق شرطة محمد عثمان محمد نور والمستشار موسى أحمد مروح .
واوضح التجمع في رسالة لرئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك وفق صحيفة (السوداني) أن جميع الكيانات السياسية والاجتماعية والمهنية بالولاية اجمعت على رفض الطريقة التي تم بها اختيار الوالي من قبل قوى الحرية والتغيير دون الرجوع لاصحاب المصلحة .واكدوا أن لجان المقاومة بالمحليات اصدروا بيانات تؤكد وقوفهم على خط المواجهة لرفض ترشيح الوالي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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