اقتصادي يطرح معادلة لرفع الدولار الجمركي

دعا الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية السابق عزالدين ابراهيم، لتوحيد سعر الصرف بالبلاد، والعمل على رفع الدولار الجمركي بشرط خفض الرسوم الجمركية، حتى تصل لمستوى التقارب او التعادل.

وقال ابراهيم وفق صحيفة (السوداني) إن الادارة الاقتصادية يجب بان تنظر لفارق السعر الرسمي والموازي (كفجوة) يتم تضييقها، بتوازن ، مبينا بان مرحلة استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي او خفضه تكون بالسياسات، وخفض العجز بالموازنة وزيادة عرض الدولار،

مؤكدا بان مقترح رفع الدولار الجمركي بالتوازن والتزامن مع خفض الرسوم الجمركية ، (لن يرفع الاسعار للمواطن ) ، كما نجد بان رفع الدولار الجمركي يسهم في زيادة الايرادات الجمركية، ويخلق معادلة باستقرار الاسعار والايرادات معاً،

Advertisements

منوها لى ضرورة الحد من (تفكك السعر) الى اسعار عدة الرسمي والموازي والجمركي، معتبرا بان امر تعدد الاسعار غير مقبول ادى لمشكلات وجعل الاقتصاد (خارج الدوائر الرسمية) فيما يخص حصائل الصادر وتحويلات المغتربين، لذلك لا بد من توحيد سعر الصرف ،

موجها باتباع اسلوب الادخار الاجباري للعاملين بالدولة ، بخفض المرتبات بحفظ جزء منها تدفع لاحقا لهم، حتى يضمنوا استمرارها في المستقبل، مع زيادة الإنتاج من أجل الصادر، والتركيز على قطاعات التعدين وزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول المحلي، إضافة إلى تنويع مصادر إيرادات الاقتصاد، بإدخال سلع جديدة وتصدير خدمات تحقق عائدات تدعم الموازنة، مشيرا الى اهمية التعامل بمرونة لتوحيد سعر الصرف بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )