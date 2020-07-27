الموت يغيب نجمة (عقد الجلاد) حواء المنصوري

غيب الموت صباح اليوم الإثنين عضو فرقة عقد الجلاد الغنائية حواء المنصوري بعد صراع طويل مع المرض، وقد ودع المئات من أهل الفن والثقافة الراحلة إلي مثواها الأخير بمقابر حمد النيل،

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وتعتبر الدكتورة الراحلة حواء المنصوري وفقصحيفة أخر لحظة أحد أشهر عازفي آلة البيانو في السودان ومن المؤسسين لفرقة عقد الجلاد وقد قدمت الكثير للموسيقى السودانية من خلال الفرقة وكلية الموسيقى والدراما.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)