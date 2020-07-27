مصرع (3) أشخاص في نزاع بين مزارعين ورعاة

لقى (3) مواطنين بينهم امرأة ، مصرعهم اثر نزاع جديد بين المزارعين والرعاة بمنطقة الجرف بمحيط جبل عامر بمحلية السريف بولاية شمال دارفور، كما خلف النزاع الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية عدداً من الجرحى .

وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء الركن مالك الطيب خوجلي في تصريح لوكالة السودان للأنباء؛ إن النزاع الذي وقع ظهر اليوم في محيط جبل عامر؛ يمثل امتدادا للخلافات القديمة بين قبيلتي البني حسين والمهارية.وأكد خوجلي أن القوات المتواجدة بالمنطقة قد تدخلت فورا، وتمكنت من الفصل بين الجانبين والسيطرة على الموقف

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )