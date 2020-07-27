النائب العام: مجزرة الأبيض جريمة ضد الانسانية

قال النائب العام مولانا تاج السر الحبر أن مجزرة الابيض والتى راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية فى العام ٢٠١٩م تعد من الجرائم ضد الإنسانية.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة تسعة يتبعون لقوات الدعم السريع متهمين فى مجزرة الأبيض والتى تم رفعها الى العاشر من أغسطس المقبل، والتى تم الاستماع خلالها الى محامي الدفاع عن الحق الخاص.

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وأشار الحبر وفق صحيفة أخر لحظة الى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة ، موضحاً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تهتم بحقوق الانسان.

وكان الحبر وصل الي مدينة الابيض صباح اليوم خصيصا للجلسة وكان في استقباله اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة والأمين العام لحكومة الولاية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )