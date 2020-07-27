استمرار تدافع الحشود لاعتصام الحواتة ودعاوى لنحر الأضاحي بساحته

كشف المُشرف العام لاعتصام مدينة الحَوَّاتة والمُتحدث الرسمي باسم الثُوَّار حُذيفة محمود استمرار تدافع الحشود بميادين الاعتصام من كل حدب وصوب وصمود الثُوَّار بعد تداول حديث والي القضارف الجديد بتدشين عمله بزيارة المعتصمين وتنفيذ مطلبهم الوحيد سفلتة طريق الحَوَّاتة- المفازة- الفاو .

وأكد محمود وفق صحيفة (السوداني) أن المعتصمين لم يبرحوا أرض اﻻعتصام منذ العاشر من يوليو الجاري ، منوهاً إلى اكتمال ترتيبات دعاوى المواطنين بالمنطقة بأداء صلاة العيد ونحر الأضاحي داخل ميدان اﻻعتصام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)