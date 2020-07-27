الشرطة : السجون الجديدة شيدت وفقاً للمعايير الدولية

قال رئيس هيئة الشئون المالية بقوات الشرطة الفريق عبدالمنعم محمد عبد القيوم ،إن المدن الإصلاحية للسجون التي تم إنشاؤها بعدد من الولايات ،تأتي في إطار الاهتمام بالنزيل وتوفير الحقوق وفقاً لمعايير المنظمات الأممية لحقوق الإنسان.

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وقال الفريق عبدالمنعم وفق صحيفة السوداني لدى افتتاحه مدينة النور الاصلاحية بمدينة ربك بولاية النيل الابيض- إنابة عن المدير العام للشرطة- إن فكرة إنشاء المدن جاءت بهدف تخفيف الضغط على السجون القوميه وأشار إلى أن المشروع بدأ كمرحلة أولى بأربع مدن ، وهي مدينة الهدي بأم درمان ومدينة البر بولاية القضارف ومدينة النور بالنيل الأبيض ومدينة الخير بولاية جنوب دارفور .واكد أن كل هذه المدن مهيأة وفق اشتراطات منظمات حقوق الانسان وتتوفر فيها الرعاية الصحية والتعليمية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )