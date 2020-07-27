الخرطوم الوطني يعلق تدريباته

التاريخ: 27-يوليو-2020
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قرر القطاع الرياضي بنادي الخرطوم الوطني تعليق تدريبات الفريق الأول حتى استلام النتائج الخاصة بالفحوصات التي خضع لها الفريق أمس لاعبين وجهاز فني وإداريين حفاظا على التدابير الوقائية.
ما يجدر ذكره وبحسب صحيفة السوداني أن الفريق كان قد ألغى تجربته الودية أمام فريق توتي بعد ظهور حالات كورونا في صفوف فريق توتي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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