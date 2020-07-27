المهدي: سنفرض الانتخابات

عزا رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، عدم الحرص على الانتخابات وتمديد الفترة الانتقالية إلى أنه لاويوجد أي طرف لديه شعبية.

وقال المهدي في حوار مع رئيس التحرير: “كل الأطراف تعمل على الاستفادة من هذه الفترة التي يمكن أن نطلق عليها زعامة الصدفة”،

Advertisements

وأكد المهدي وفق صحيفة السوداني امتلاكهم تاريخاً ونضالاً وان تقديرهم قائم على تولي أشخاص تكنوقراط، وأوضح أن ذلك لم يحدث، لأن هناك من انتهز الفرصة لشعورهم عدم امتلاكهم سواها، ولذا يجري العمل على تمديد الفترة الانتقالية.

وقال المهدي: “نحن والشعب السوداني والأسرة الدولية سنفرض الانتخابات”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )