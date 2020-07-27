“مجتهد” يكشف التفاصيل.. ابن سلمان يخطط لحملة اعتقالات جديدة وجلب قوات مصرية لحمايته!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، عن مخطط يسعى ولي العهد محمد بن سلمان إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع مرض والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ودخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.

وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يفكر حالياً بشن حملة اعتقالات واسعة من أجل تأمين نفسه، تشمل عدداً من الامراء وبعض الضباط في الجيش والحرس والأمن إلى جانب بعض شيوخ القبائل.

وزاد مجتهد كاشفاً عن أن الفئات الثلاث المستهدفة من قبل ابن سلمان، هم ممن يرجح أن “هواهم” مع عمه الامير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف، متوقعاً ان يقدم ابن سلمان على تنفيذ “تصفيات” بحق بعضهم.

وأشار مجتهد إلى أن ولي العهد يفكر حالياً في جلب قوات مصرية لحمايته، خوفاً من تمرد “بعض” القطاعات الأمنية حوله، لصالح منافسيه.

ويمر ابن سلمان بحالة نفسية، خاصة مع دخول والده الملك سلمان المستشفى قبل عدة أيام، ووسط نصائح تقدم له من مستشاريه بأن يقدم على السيطرة على مقاليد الحكم بدلاً منه، وفي ظل ارتفاع أسهم محمد ابن نايف، وإخفاقات ابن سلمان على مستويات داخلية عديدة ودخوله في مآزق قبلية داخل البلاد، إضافة لإخفاقاته السياسية باليمن وغيرها، مما يزيد من فرص أن يفقد مقاليد السلطة من يده، و لحالة الحقد عليه من كافة أبناء عمومته، الذين قام باعتقالهم وإهانتهم، وجرّدهم من مناصب وأموال طائلة.