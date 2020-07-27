“حزب الله” ينفذ عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن “حزب الله” اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا الحدودية.

ونقلت وكالة “رويترز”عن “مصادر لبنانية مطلعة” أن “حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع إسرائيل”.

وأوضحت أن “عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم إسرائيلي قتل فيه عضو في الجماعة في سوريا الأسبوع الماضي”. RT

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