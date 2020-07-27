تفاصيل جديدة في قضية مجزرة الأبيض….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد النائب العام مولانا تاج السر الحبر أن مجزرة الابيض والتى راح ضحيتها عدد من طلاب المدارس الثانوية فى العام ٢٠١٩م تعد من الجرائم ضد الإنسانية. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة تسعة من المتهمين من أفراد قوات الدعم السريع المتهمين فى مجزرة الأبيض والتى تم رفعها الى العاشر من أغسطس المقبل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، والتى تم الاستماع خلالها الى محامي الدفاع عن الحق الخاص. وأشار الى أن هذه القضية تصنف من القضايا العامة، موضحاً أن السودان وقع على الكثير من المواثيق والاتفاقيات الدولية التى تهتم بحقوق الانسان. وأبان أن السودان خلال فترة النظام البائد ارتكب العديد من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدد القوانين التى تجرم ضرب المواطنين بالسلاح الناري خاصة الأطفال وطلاب المدارس الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقوانين.

وكان النائب العام وصل إلى مطار الابيض صباح اليوم ليشهد جلسة محاكمة متهمي مجزرة شهداء الابيض. وكان في استقباله اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله قائد الفرقة الخامسة مشاة والأمين العام لحكومة الولاية ولجنة الأمن ورئيس الجهاز القضائي بالولاية وقيادات العمل العدلي والقانوني.