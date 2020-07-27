مصرع وإصابة العشرات في نزاع مسلح بجبل عامر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشب نزاع جديد يوم الاحد بين المزارعين والرعاة بمنطقة الجرف بمحيط جبل عامر التابع لمحلية السريف بولاية شمال دارفور؛ أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم إمراة،؛ كما خلف النزاع الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية عدداً من الجرحى. وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية اللواء الركن مالك الطيب خوجلي في تصريح لوكالة السودان للأنباء؛ إن النزاع الذي وقع ظهر الاحد في محيط جبل عامر؛ يمثل امتدادا للخلافات القديمة بين قبيلتي البني حسين والمهارية. وأكد خوجلي أن القوات المتواجدة بالمنطقة قد تدخلت فورا؛ وتمكنت من الفصل بين الجانبين والسيطرة على الموقف. المادة السابقة أربعة أشخاص وخامسهم.. بقلم احمد يوسف التاي المقالة القادمة وينو بصلك وزيتك؟.. بقلم العيكورة

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