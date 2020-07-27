تفاصيل خلافات بين مطربين كبار بسبب دولارات داخل الحفل

أفادت مصادر أن خلافات نشبت بين مطربين كبار عقب إحيائهم لحفل ضخم بفندق السلام روتانا، بحضور المستشار الأمني لحكومة جنوب السودان “توت قلواك”.

وأكدت المصادر أن من ضمن المطربين المشاركين الفنان الكبير ترباس الذي ردد عملاً غنائياً واحداً، والمطربة عشة الجبل وأيمن دقلة والفنان محمد عيسى الذي كان وسيطاً وتسبب في اختيار الفنانين.

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وبحسب صحيفة المواكب، أن اختلاف الأجور الذي كان بالدولار هو الذي تسبب في تضجر بين الفنانين، وهنالك مطربون منحوا مبالغ ضخمة وآخرون كان نصيبهم أقل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)